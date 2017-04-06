6 апреля 2017 г.
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Спорт

Без Криштиану Роналду "Реал" победил "Леганес". Три мяча забил Мората

время публикации: 11:24 | последнее обновление: 11:31 блог версия для печати фото
Без Криштиану Роналду "Реал" победил "Леганес". Три мяча забил Мората

В матче 30-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" в гостях обыграл "Леганес" 4:2. Три мяча забил Альваро Мората.

"Королевский клуб" играл без Криштиану Роналду. Карим Бензема и Пепе остались в запасе. Иско и Лука Модрич вышли на замену.

"Леганес": Яго, Тито (Самуэль Гарсия, 54), Сиовас, Мантовани, Бустинса, Рико, Габриэл (Буэно, 64), Рубен Перес, Тимор, Шимановски (Мачис, 84), Лусиану

"Реал": Навас, Данилу, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Каземиру, Ковачич (Модрич, 81), Родригес (Иско, 72), Васкес, Мората (Диас, 78), Асенсио

Гости играли в экспериментальном составе и выглядели не слишком убедительно, особенно в первые минуты матча. Затем за 8 минут были забиты три мяча, и игра была сделана.

На 15-й минуте Марко Асенсио совершил сольный проход почти до вратарской и сделал передачу. Хамес Родригес отправил мяч в пустые ворота 0:1. Через три минуты Данилу метров с 25 пробил. Мяч попал в штангу. На 18-й минуте гости подали угловой. Мората головой перебросил мяч через вратаря 0:2.

На 23-й минуте Ковачич вывел Морату один на один 0:3.

На 28-й минуте Шимановски обыграл двух защитников и сбросил мяч Лусиану. Но тот пробил выше цели. Через 4 минуты Диего Рико промчался по флангу и прострелил. Защитники сыграли неудачно. Габриэл пробил точно 1:3. На 34-й минуте хозяева подали угловой. Лусиану нанес удар головой 2:3.

На 39-й минуте Лукас Васкес оказался один перед воротами. Яго парировал мяч после его удара.

На 49-й минуте Родригес подал штрафной с фланга. Мората головой отправил мяч в сетку 2:4.

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