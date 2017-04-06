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Спорт

В 58 лет умер известный финский хоккеист

время публикации: 13:02 | последнее обновление: 13:02 блог версия для печати фото
Илкка Синисало во время драфта 2004 года

5 апреля на 59-м году жизни скончался известный финский хоккеист Илкка Синисало, сообщает официальный сайт НХЛ.

В сообщении о причине смерти не сообщается. Американские СМИ пишут, что он умер от рака.

Илкка Синисало начал карьеру в ХИФКе. В сезоне 1980-81 годов в 36 играх он забросил 27 голов. После этого форвард получил приглашение в НХЛ (там тогда было немного финских легионеров).

В 1981-90 годах он играл за "Филадельфию Флайерз". В 506 матчах регулярного чемпионата за этот клуб Синисало набрал 408 очков (199+209). В плэй-офф финский форвард сыграл 66 игр, в которых набрал 52 (21 + 31) очка.

Илкка Синисало помог "летчикам" дважды дойти до финала Кубка Стенли.

В 1991-92 годам он играл за "Миннесоту Норт Стар" и "Лос-Анджелес Кингз". В 1993-96 годах хоккеист выступал в Финляндии.

По окончании карьеры игрока Илкка Синисало работал скаутом клуба "Филадельфия Флайерз".

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