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Спорт

Кэйхилл нокаутировал Мертезакера. "Арсенал" победил "Челси" в серии пенальти

время публикации: 18:33 | последнее обновление: 18:33 блог версия для печати фото
Кэйхилл нокаутировал Мертезакера. "Арсенал" победил "Челси" в серии пенальти

"Арсенал" завоевал Суперкубок Англии. "Канониры" в серии послематчевых пенальти победили "Челси" 4:1. Основное время матча завершилось вничью 1:1.

"Арсенал": Чех, Холдинг, Мертесакер (Колашинац, 33), Монреаль, Бельерин, Окслейд-Чемберлен, Джака, Эль-Ненни, Ивоби (Уолкотт, 66), Уэлбек (Нелсон, 88), Ляказетт (Жиру, 66)

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо (Рюдигер, 79), Виллиан (Мусонда, 82), Батшуайи (Мората, 74), Педро

В первом тайме было много борьбы, команды применяли высокий прессинг. В первые 15 минут команда Арсена Венгера создала 3-4 опасных момента, но реализовать их не смогла - Куртуа действовал надежно. Особой активностью в дебюте выделялся Ивоби.

На 25-й минуте Ляказетт хлестко пробил в дальний угол. "Синих" спасла штанга. Через несколько минут Кэйхилл ударил Мертезакера локтем в лицо. Защитник "Арсенала" покинул поле, весь залитый кровью.

На 46-й минуте "Челси" подал угловой. Защитник неудачно выбил мяч. Кэйхилл мяч в штрафную вернул. Мозес выскочил один на один 0:1.

На 81-й минуте за грубую игру был удален Педро. Джака навесил со штрафного. Калашинац сравнял счет 1:1.

"Канониры" в серии послематчевых пенальти били точно. А "аристократы" промахивались. Куртуа пробил мимо ворот. А после удара Мораты мяч попал в штангу.

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