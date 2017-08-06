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Спорт

Два гола засчитаны после видеоповторов. "Бавария" установила рекорд. Дебют бывшего тренера "Маккаби"

время публикации: 09:51 | последнее обновление: 09:51 блог версия для печати фото
Два гола засчитаны после видеоповторов. "Бавария" установила рекорд. Дебют бывшего тренера "Маккаби"

"Бавария" установила рекорд, в шестой раз завоевав Суперкубок Германии. Баварцы в серии послематчевых пенальти победили дортмундскую "Боруссию" 5:4. Основное время матча завершилось вничью 2:2.

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Загаду (Пасслак, 77), Кастро, Нури Шахин, Дахуд (Роде, 46), Дембеле, Обамеянг, Пулишич (Филипп, 90)

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Хави Мартинес (Зюле, 60), Хуммельс, Рафинья, Толиссо (Ренату Санчеш, 84), Руди, Видаль, Мюллер (Коман, 67), Левандовски, Рибери

"Бавария" играла в экспериментальном (по крайней мере, далеком от привычного) составе. По разным причинам в матче не приняли участие Нойер, Хамес Родригес, Тиагу Алькантара, Роббен, Тиагу, Боатенг, Алаба и Бернат.

"Боруссия" проводила первый матч под руководством бывшего тренера тель-авивского "Маккаби" и "Аякса" Петера Боса.

На 12-й минуте Кристиан Пулишич отобрал мяч у Хави Мартинеса, вышел один на один и открыл счет 1:0.

На 18-й минуте Руди делает пас на фланг. Киммих прострелил. Левандовски внес мяч в ворота. После консультаций с видеоассистентами судья гол засчитал 1:1.

На 71-й минуте Обамеянг вышел один на один 2:1.

На 89-й минуте "Бавария" подала штрафной. Зюле бьет головой. Мяч попадает в перекладину, затем в линию ворот. После серии рикошетов мяч попал в колено Пищека и оказался в сетке 2:2. Судья засчитал гол после консультаций с видеоассистентами.

По два первых пенальти команды забили. Затем Бюрки парировал мяч после удара Киммиха. В дальнейшем футболисты "Баварии" били точно, а Свен Ульрайх парировал мяч после ударов Роде и Бартры.

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