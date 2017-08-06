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Спорт

Бокс: Василий Ломаченко защитил титул, досрочно победив колумбийца

время публикации: 08:21 | последнее обновление: 08:31 блог версия для печати фото
Бокс: Василий Ломаченко защитил титул, досрочно победив колумбийца

В Лос-Анджелесе состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO. Украинец Василий Ломаченко досрочно победил колумбийца Мигеля Марриагу.

Как и предсказывали эксперты, бой проходил под диктовку украинского боксера. Колумбиец не сумел воспользоваться преимуществом в росте и своим нокаутирующим ударом правой.

Василий с самого начала боя захватил инициативу и принялся мощно атаковать соперника. В концовке второго раунда претендент нанес сильный удар правой.

В третьем раунде чемпион сбил соперника с ног. В четвертом раунде украинец несколько раз прижимал Марриагу к канатам. Мигель сумел нанести чемпиону рассечение. В пятом и шестом раунде Ломаченко просто избивал оппонента, но колумбиец проявил удивительную стойкость. В седьмом раунде Василий вновь сбил претендента с ног.

Команда претендента приняла решение не выходить на восьмой раунд.

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