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Спорт

Айнарс Багатскис: мы начали праздновать и утратили концентрацию

время публикации: 06:36 | последнее обновление: 06:36 блог версия для печати фото
Айнарс Багатскис: мы начали праздновать и утратили концентрацию

В матче 16-го тура тель-авивский "Маккаби" одолел "Дарюшафаку" 93:92. После первой половины матча "желтые" выигрывали "+17".

Главный тренер израильского клуба Айнарс Багатскис сказал в интервью официальному сайту турнира, что команде важно показывать стабильный баскетбол все 40 минут. В этой игре "Маккаби" стабильно отыграл лишь 20 минут.

"Думаю, весь зал и весь Израиль был впечатлен. Качественный баскетбол. Одна потеря, умные решения. Просто хороший баскетбол", - сказал он о первой половине матча.

"В третьей четверти все изменилось. Мы стали праздновать, мы подустали, мы потеряли концентрацию. На площадке присутствовали только тела, но не души игроков", - объяснил наставник провал в третьей четверти.

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