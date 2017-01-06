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Спорт

Месси забил. "Атлетик" вдевятером обыграл "Барселону"

время публикации: 07:43 | последнее обновление: 07:43 блог версия для печати фото
Месси забил. "Атлетик" вдевятером обыграл "Барселону"

В первом матче 1/8 финала Кубка Короля "Атлетик" (Бильбао) победил "Барселону" 2:1. Баски завершали матч вдевятером.

"Атлетик": Ираисос, Баленсиага, Эчейта, Боведа, Ляпорт, Саборит (Икер Муниаин, 68), Рауль Гарсия, Итурраспе, Сан-Хосе, Адурис (Эрасо, 78), Иньяки Уильямс (Элустондо, 84)

"Барселона": тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Юмтити (Пако Алькасер, 88), Иньеста, Ракитич (Андре Гомиш, 71), Бускетс, Серхи Роберто, Месси, Суарес, Неймар

На 26-й минуте Рауль Гарсия догнал мяч у лицевой линии, обыграл Альбу и навесил. Адурис головой отправил мяч в сетку 1:0. Через 3 минуты Иньяки Уильямс мощно пробил. мяч влетел в "девятку" 2:0.

На 52-й минуте Месси пробил со штрафного. Мяч от перекладины отскочил в сетку 2:1.

На 74-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Рауль Гарсия наступил на ногу Неймару и получил вторую желтую карточку. На 80-й минуте был Итурраспе.

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