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Спорт

Известный культурист, участник Arnold Classic, умер во время тренировки

время публикации: 17:39 | последнее обновление: 17:39 блог версия для печати фото
Известный культурист, участник Arnold Classic, умер во время тренировки

Во время тренировки от сердечного приступа скончался известный польский культурист Марцин Звижак, сообщает fakt.pl.

Спортсмену было 43 года.

Марцин Звижак был больше известен как тренер и консультант, хотя и сам принимал участие в турнирах.

Чемпион Европы и призер чемпионатов мира Радослав Следкевич написал: "Все мои наивысшие достижения это и твоя заслуга".

Марцин Звижак выступал в турнирах Arnold Classic (2013 год), любительский "Мистер Олимпия" (2014), был участником чемпионатов Польши и Европы в 2014 году.

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