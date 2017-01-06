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Джокович вышел в финал турнира в Дохе, Южный проиграл в Индии

время публикации: 19:52 | последнее обновление: 19:52 блог версия для печати фото
Джокович вышел в финал турнира в Дохе, Южный проиграл в Индии

Первым финалистом теннисного турнира Qatar ExxonMobil Open (хард, призовой фонд 1,2 миллиона долларов) стал Новак Джокович.

В полуфинале серб обыграл испанца Фернандо Вердаско 4:6, 7:6, 6:3.

Второй финалист определится в матче Энди Маррей (Великобритания) - Томаш Бердых (Чехия).

Михаил Южный не сумел пробиться в полуфинал турнира Aircel Chennai Open (хард, призовой фонд 450 тысяч долларов). Россиянин проиграл Роберто Баутисте-Агуту 6:2, 4:6, 4:6.

Напомним, Дуди Села вышел в полуфинал этого турнира, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

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