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Спорт

Чемпион Польши по культуризму арестован за вооруженное нападение

время публикации: 17:03 | последнее обновление: 17:03 блог версия для печати фото
Чемпион Польши по культуризму арестован за вооруженное нападение

Известный культурист, которого в СМИ называют Патриций В., арестован полицией за причинение тяжелых телесных повреждений, сообщает WP Sportowe Fakty.

Gazeta Wrocławska информирует читателей, что пока спортсмен проведет под арестом два месяца.

30 декабря культурист нанес несколько ударов ножом соседу. Пострадавший находится в больнице в очень тяжелом состоянии.

По версии прокуратуры, сосед поругался со знакомой Патриция В. Та пожаловалась спортсмену, который пошел выяснить отношения.

Спортсмен изложил другую версию. По его словам, сосед напал на женщину, а ему пришлось защищать не только ее жизнь, но и свою.

Имени культуриста СМИ не называют, но отмечают, что он чемпион Польши 2013 года по версии IFBB.

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