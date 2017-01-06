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Спорт

Россияне завоевали бронзовые медали чемпионата мира

время публикации: 06:56 | последнее обновление: 06:56 блог версия для печати фото
Россияне завоевали бронзовые медали чемпионата мира

В Канаде завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. Третье место заняла сборная России, победившая в овертайме шведов 2:1.

Россияне открыли счет на 16-й секунде второго периода. Кирилл Капризов (Салават Юлаев) протаранил оборону шведов и с близкого расстояния отправил шайбу в сетку 0:1.

На 31-й минуте Рыков неудачно выбросил шайбу с пятачка. Джонатан Дален (Тимро) шайбу перехватил и счет сравнял 1:1.

На 33-й секунде овертайма Денис Гурьянов (Тексас Старз) перехватил шайбу, обыграл защитника и забросил 1:2.

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