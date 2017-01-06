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Спорт

Самира Насри заподозрили в применении допинга. Ему может грозить четырехлетняя дисквалификация

время публикации: 16:24 | последнее обновление: 16:24 блог версия для печати фото
Самира Насри заподозрили в применении допинга. Ему может грозить четырехлетняя дисквалификация

Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри, играющий на правах аренды за "Севилью", подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает The Sun.

Всемирное антидопинговое агентство заинтересовал факт лечения футболиста в клинике DripDoctors.

Эта клиника специализируется на витаминной терапии. Некоторые спортсмены используют данный вид терапии для того, чтобы скрыть следы применения допинга.

Если подозрения подтвердятся, 29-летний футболист может быть дисквалифицирован на четыре года.

Пока же Самир Насри продолжает выступать за "Севилью". Он принимал участие в матче Кубка Короля против "Реала" (0:3).

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