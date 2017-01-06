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Спорт

Сенсация чемпионата мира: американцы в финале одолели сборную Канады

время публикации: 07:23 | последнее обновление: 07:23 блог версия для печати фото
Сенсация чемпионата мира: американцы в финале одолели сборную Канады

Победителем молодежного чемпионата мира по хоккею, который завершился в Канаде, стала сборная США.

В финале американцы в серии буллитов победили сборную Канады 5:4. Канадцы по ходу встречи вели в счете 2:0 и 4:2.

Уже на 10-й минуте хозяева площадки вели в счете 2:0. Отличились Томас Чабот (Оттава Сенаторс/ Сент-Джон Си Догз) и Джереми Лозон (Роюн-Норанда Хаскис).

К середине второго периода гости отыгрались. Голы забросили Чарли Макэвой (Бостонский университет) и Киффер Беллоуз (Бостонский университет).

В начале третьего периода канадцы забросили две шайбы. 4:2 на 45-й минуте. Отличились Николас Руа (Шикутими Саквенинс) и Мэтью Джозеф (Сент-Джонс Си Догз).

Американцам понадобилось 3 минуты 2 секунды, чтобы восстановить равновесие. Шайбы забросили Киффер Беллоуз и Колин Уайт (Бостонский колледж).

Единственный буллит в послематчевой серии забросил Трой Терри (Университет Денвера) (он же реализовал решающий буллит в матче против россиян).

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