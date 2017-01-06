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Спорт

Бывший капитан может вернуться в "Маккаби" из Нидерландов

время публикации: 19:35 | последнее обновление: 19:42 блог версия для печати фото
Бывший капитан может вернуться в "Маккаби" из Нидерландов

Бывший капитан тель-авивского "Маккаби" Шеран Йейни может вернуться в клуб в это трансферное окно, сообщает телеканал Sport5.

По данным источника, футболист и клуб "на пути к соглашению". Если им удастся договориться, то руководство тель-авивского клуба начнет переговоры с "Витессом" (Арнем).

Шеран Йейни играл в различных командах "Маккаби" в 1993 - 2015 годах (с 7 лет), за основную команду - с 2004. Он - трехкратный чемпион Израиля, двукратный обладатель Кубка Израиля и Кубка Тото.

Шеран может играть на разных оборонительных позициях - опорника, правого защитника. центрального защитника.

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