Бывший капитан может вернуться в "Маккаби" из Нидерландов

Бывший капитан тель-авивского "Маккаби" Шеран Йейни может вернуться в клуб в это трансферное окно, сообщает телеканал Sport5.

По данным источника, футболист и клуб "на пути к соглашению". Если им удастся договориться, то руководство тель-авивского клуба начнет переговоры с "Витессом" (Арнем).

Шеран Йейни играл в различных командах "Маккаби" в 1993 - 2015 годах (с 7 лет), за основную команду - с 2004. Он - трехкратный чемпион Израиля, двукратный обладатель Кубка Израиля и Кубка Тото.

Шеран может играть на разных оборонительных позициях - опорника, правого защитника. центрального защитника.