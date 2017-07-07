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Спорт

"Бейтар" разгромил "Вашаш" и вышел во второй отборочный круг Лиги Европы

время публикации: 6 июля 2017 г., 23:54 | последнее обновление: 6 июля 2017 г., 23:57 блог версия для печати фото
"Бейтар" разгромил "Вашаш" и вышел во второй отборочный круг Лиги Европы

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы столичный "Бейтар" в гостях разгромил "Вашаш" 3:0.

В Израиле "Бейтар" победил в драматичном поединке 4:3.

"Вашаш": Надь, Васко, Бурмейстер, Ристевски, Хангия, Вида, Клейш, Кулчар, Ремили (Адам, 72), Павлов, Мурка (Шивацки, 68)

"Бейтар": Кляйман, Мори, Хайстер, Хила, Конте, Келтьенс, Эзра (Жоржиньо, 62), Клаудемир, Сабо, Веред (Варенн, 82), Шехтер (Бенаюн, 74)

На 9-й минуте гости не реализовали пенальти. Надь парировал мяч после удара Итая Шехтера.

Два мяча в ворота хозяев забил Хен Эзра. На 10-й минуте он обыграл защитника в штрафной и пробил низом 0:1. На 61-й минуте Эзра подхватил мяч в чужой штрафной и пробил. После рикошета мяч оказался в сетке 0:2.

На первой минуте компенсированного времени Бенаюн прострелил. Гаэтан Варенн (ранее играл в "Бастии", "Ашдоде", "Маккаби" (Явне) и столичном "Апоэле") расстрелял пустой угол ворот 0:3.

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