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Умер уникальный спортсмен, единственный в мире чемпион MLB и NBA

время публикации: 11:32 | последнее обновление: 11:32 блог версия для печати фото
Умер уникальный спортсмен, единственный в мире чемпион MLB и NBA

4 июня на 87-м году жизни скончался единственный в мире спортсмен, ставший чемпионом двух крупных лиг Америки - MLB (бейсбол) и NBA (баскетбол) Джин Конли, сообщает Boston Globe.

Он победил с "Милуоки Брэйвз" в Мировой серии в 1957 году и трижды становился чемпионом НБА с "Бостон Селтикс".

Джин Конли в бейсбол играл за "Бостон Брэйвз", "Милуоки Брэйвз", "Филадельфия Филиз" и "Бостон Ред Сокс". Четыре раза участвовал в матчах всех звезд MLB.

В баскетболе он выступал за "Бостон Селтикс" (чемпион НБА 1959, 1960, 1961 годов), "Вашингтон Тайперз", "Нью-Йорк Никс", "Хартфорд Кэпитолз".

Он играл на позиции центрового.

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