Бен Ротенберг: Медведев оштрафован за бросание монет в судью

Дисциплинарная комиссия Уимблдона оштрафовала австралийца Бернарда Томича и россиянина Даниила Медведева за неспортивное поведение, сообщает в своем твиттере журналист Бен Ротенберг.

Австралиец оштрафован за то, что взял медицинский тайм-аут, хотя никаких повреждений не получал. Маленькая теннисная хитрость обойдется ему в 15 тысяч долларов.

На 14.5 тысяч оштрафован российский теннисист, проигравший вчера Рубену Бемельмансу в пяти сетах.

Он несколько раз требовал заменить по ходу матча судью. По окончании встречи Даниил Медведев бросил несколько монеток в сторону судейской вышки.

Затем российский теннисист принес извинения.