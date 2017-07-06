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Бен Ротенберг: Медведев оштрафован за бросание монет в судью

время публикации: 15:25 | последнее обновление: 15:25 блог версия для печати фото
Бен Ротенберг: Медведев оштрафован за бросание монет в судью

Дисциплинарная комиссия Уимблдона оштрафовала австралийца Бернарда Томича и россиянина Даниила Медведева за неспортивное поведение, сообщает в своем твиттере журналист Бен Ротенберг.

Австралиец оштрафован за то, что взял медицинский тайм-аут, хотя никаких повреждений не получал. Маленькая теннисная хитрость обойдется ему в 15 тысяч долларов.

На 14.5 тысяч оштрафован российский теннисист, проигравший вчера Рубену Бемельмансу в пяти сетах.

Он несколько раз требовал заменить по ходу матча судью. По окончании встречи Даниил Медведев бросил несколько монеток в сторону судейской вышки.

Затем российский теннисист принес извинения.

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