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Спорт

Дуди Села победил в "теннисном марафоне". Новак Джокович смел соперника с корта

время публикации: 18:08 | последнее обновление: 18:08 блог версия для печати фото
Дуди Села победил в "теннисном марафоне". Новак Джокович смел соперника с корта

В матче второго круга Уимблдона болгарин Григор Димитров разгромил киприота Маркоса Багдатиса 6:3, 6:2, 6:1.

В матче третьего круга болгарский теннисист сыграет с первой ракеткой Израиля. Дуди Села сумел одолеть американца Джона Изнера (23-й номер посева) 6:7, 7:6, 5:7, 7:6, 6:3.

Миша Зверев (Германия), легко выиграв два первых сета, с трудом одолел Михаила Кукушкина (Казахстан) 6:1, 6:2, 2:6, 3:6, 6:4.

Француз Гаэль Монфис одолел британца Кайла Эдмунда 7:6, 6:4, 6:4.

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович разгромил чеха Адама Павлашека 6:2, 6:2, 6:1.

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