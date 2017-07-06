Дуди Села победил в "теннисном марафоне". Новак Джокович смел соперника с корта

В матче второго круга Уимблдона болгарин Григор Димитров разгромил киприота Маркоса Багдатиса 6:3, 6:2, 6:1.
В матче третьего круга болгарский теннисист сыграет с первой ракеткой Израиля. Дуди Села сумел одолеть американца Джона Изнера (23-й номер посева) 6:7, 7:6, 5:7, 7:6, 6:3.
Миша Зверев (Германия), легко выиграв два первых сета, с трудом одолел Михаила Кукушкина (Казахстан) 6:1, 6:2, 2:6, 3:6, 6:4.
Француз Гаэль Монфис одолел британца Кайла Эдмунда 7:6, 6:4, 6:4.
Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович разгромил чеха Адама Павлашека 6:2, 6:2, 6:1.