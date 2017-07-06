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Спорт

Элина Свитолина и Елена Остапенко вышли в третий круг Уимблдона

время публикации: 08:07 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати фото
Элина Свитолина

Сильнейшая теннисистка Великобритании Йоханна Конта в матче второго круга Уимблдона одолела хорватку Донну Векич 7:6, 4:6, 10:8. В следующем матче британка встретится с гречанкой Марией Саккари, сенсационно обыгравшей Каролину Плишкову.

Винус Уильямс обыграла китаянку Ван Цянь 4:6, 6:4, 6:1. Следующей ее соперницей станет японка Наоми Осака.

Бывшая первая ракетка чешка Петра Квитова неожиданно уступила 95-й ракетке мира американке Мэдисон Бренгд 3:6, 6:1, 2:6.

Украинка Элина Свитолина разгромила итальянку Франческу Скьявоне 6:3, 6:0. В матче третьего круга она встретится с немкой Кариной Виттхофт.

Румынка Симона Халеп справилась с сопротивлением Беатриз Майя (Бразилия) 7:5, 6:3. Румынская теннисистка сыграет в следующем матче с Пенг Шуай.

Сенсация Ролан Гаррос Елена Остапенко (Латвия) вышла в третий круг, победив канадку Франсуаз Абанду 4:6, 7:6, 6:3. Латвийская теннисистка в третьем круге сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.

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