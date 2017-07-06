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Спорт

Определены все участники Евролиги сезона 2017-18 годов

время публикации: 16:27 | последнее обновление: 16:27 блог версия для печати фото
Определены все участники Евролиги сезона 2017-18 годов

На сайте Евролиги опубликован список участников турнира в следующем сезоне. Израиль будет представлять тель-авивский "Маккаби".

Пять команд будут представлять Испанию, по 2 - Россию, Турцию и Грецию, по одной - Израиль, Литву, Германию, Сербию и Италию.

Список участников:

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция), Баскония (Витория, Испания), Броз Баскет (Бамбкрг, Германия), Црвена Звезда (Белград, Сербия), ЦСКА (Москва, Россия), Эмпорио Армани (Милан, Италия) Барселона (Испания), Фенербахче (Стамбул, Турция), Химки (Россия), Маккаби (Тель-Авив, Израиль), Олимпиакос (Пирей, Греция), Панатинаикос (Афины, Греция), Реал (Мадрид, Испания), Уникаха (Малага, Испания), Валенсия (Испания), Жальгирис (Каунас, Литва).

Команды проведут двухкруговой регулярный чемпионат, который стартует 13 октября и завершится 7 апреля. Дальше 8 лучших команд сыграют в плэй-офф.

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