Рейтинг ФИФА: украинцы на 25-м месте, россияне - 62-м, израильтяне - 70-м

ФИФА опубликовала рейтинг мировых футбольных сборных по состоянию на 6 июля 2017 года. Немцы, победившие в Кубке конфедераций, вышли на первое место.

На второй позиции бразильцы, на третьей - аргентинцы.

В Тор-10 входят Португалия, Швейцария, Польша, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия..

Украина поднялась на 12 позиций - 25-е место.

Россия занимает 62-е место, Израиль - 70-е.

Рейтинги соперников сборной Израиля по отборочному турниру чемпионата мира 2018 года: Испания 11-е место (в прошлом месяце 10), Италия 12 (12), Албания 63 (66), Македония 134 (136), Лихтенштейн 191 (186).