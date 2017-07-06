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Спорт

Тель-авивский "Маккаби" может усилиться нападающим "Шахтера" и сборной Украины

время публикации: 14:26 | последнее обновление: 14:44 блог версия для печати фото
Тель-авивский "Маккаби" может усилиться нападающим "Шахтера" и сборной Украины

Филипп Будковский, нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины, может продолжить карьеру в тель-авивском "Маккаби", утверждает "Динамомания" со ссылкой на информированный источник.

В прошлом сезоне он на правах аренды играл в махачкалинском "Анжи".

Форвард не поехал на сбор с донецким "Шахтером".

Филипп Будковский был связан с "Шахтером" в 2009-12 и с 2013 года. Но за основную команду не играл, а отправлялся по арендам - выступал за "Ильичевец", "Севастополь", "Зарю". В 2013 году был игроком "Ильичевца".

С 2014 года нападающий играет за национальную сборную Украины.

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