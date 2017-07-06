Гарри Каспаров примет участие в профессиональном шахматном турнире

13-й чемпион мира по шахматам впервые с 2005 года примет участие в профессиональном шахматном турнире, сообщает ТАСС.
Гарри Каспаров примет участие в этапе Гранд-тура, который пройдет в Сент-Луисе с 14 по 18 августа.
Он примет участие в турнире по быстрым шахматам и блицу.
54-летний гроссмейстер получил wild card от организаторов турнира.
"Волнительно официально возвращаться в спорт. Конечно, я не ожидал, что это произойдет спустя 12 лет после завершения карьеры. Вернуться к доске в Сент-Луисе - это честь. Я бы не хотел, чтобы это произошло в другом месте", - приводит агентство слова Гарри Каспарова.
В Сент-Луисе также выступят Левон Аронян (Армения), Сергей Карякин (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Фабиано Каруана (США), Вишванатан Ананд (Индия), Хикару Накамура (США), Леньер Домингес (Куба), Давид Навара (Чехия) и Ле Куанг Льем (Вьетнам).
Гарри Каспаров был чемпионом мира по шахматам с 1985 по 1993 годы. В 2005 году он завершил карьеру.