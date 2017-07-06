Кирсан Илюмжинов: Гарри Каспаров дисквалифицирован и его рейтинг не обнулился

Как сообщалось ранее, Гарри Каспаров собирается принять участие в шахматном турнире в Сент-Луисе в августе текущего года.

В беседе с "Р-Спорт" президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов напомнил, что 13-й чемпион мира в 2015 году был дисквалифицирован на два года и не может принимать участие в турнирах под эгидой организации. Вместе с тем, он подчеркнул, что решать вопрос должна комиссия по этике ФИДЕ.

"То, что Каспаров вернулся в шахматы, это хорошо. Он многого достиг в шахматах и стал чемпионом мира. С другой стороны, он отстранен FIDE до октября этого года. Ведь два года назад комиссия по этике FIDE отстранила его от шахмат и шахматной деятельности за случай коррупции, за дачу взятки президенту Шахматной федерации Сингапура Игнатиусу Леонгу на выборах президента FIDE. Поэтому он нарушает решение комиссии по этике FIDE.

Комиссия по этике - это независимый орган, который подчиняется только Генеральной ассамблее FIDE, - сказал по телефону Июмжинов. - И она будет принимать решение. Это частный турнир, и Каспаров, видимо, посоветовался с юристами. Хотя рейтинги участников этого турнира будут обсчитываться FIDE. Свое решение должна вынести комиссия по этике - что это частный турнир, будет или не будет засчитываться рейтинг (Каспарова). Это юридический вопрос. Если он такое заявление сделал, то я, как президент FIDE, это решение поддерживаю. А с другой стороны, это вопрос комиссии по этике", - приводит слова главы Международной шахматной федерации "Р-Спорт".

Кирсан Илюмжинов подчеркнул, что Рейтинг Гарри Каспарова не обнулен.

Гарри Каспаров был чемпионом мира по шахматам в 1985-1993 годах. В 1993-2000 годах он был чемпионом мира по версии Профессиональной шахматной ассоциации.

В 2005 году Гарри Каспаров обьявил о прекращении шахматной деятельности.