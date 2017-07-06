Леся Цуренко и Светлана Кузнецова вышли в третий круг Уимблдона

В российском матче второго круга Уимблдона Светлана Кузнецова победила Екатерину Макарову 6:0, 7:5. 7 июля россиянка сыграет со словенкой Полоной Херцог.

Американка Коко Вандевеге справилась с Татьяной Марией (Германия) 6:4, 6:2.

Словенка Полона Герцог справилась с американкой Варварой Лепченко 6:7, 6:2, 6:2.

Украинка Леся Цуренко обыграла швейцарку Викторию Голубич 6:1, 2:6, 6:3. Украинка улучшила личный рекорд, впервые выйдя в третий круг Уимблдона (в 2013-15 годах она выбывала во втором круге).

Лучшее ее достижение в турнирах "Большого шлема" - выход в четвертый раунд Открытого чемпионата США в прошлом сезоне.