Лига Европы: "Маккаби" вышел в следующий круг. Клуб Илана Шора вылетел

Во второй отборочный раунд Лиги Европы вышли "Шкендия" (Македония), АЭЛ (Кипр), "Маккаби" (Тель-Авив), "Широки Бжег" (Босния и Герцеговина), "Лех" (Познань), "Фола Эш" (Люксембург), "Судува" (Литва).
Дачия (Молдова) - Шкендия (Македония) 0:4 (первый матч 0:3)
АЭЛ (Кипр) - Сент-Джозефс (Гибралтар) 6:0 (4:0)
Тирана (Албания) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 0:3 (0:2)
В следующем круге "Маккаби" сыграет с победителем противостояния СИК (Сейняйоки, Финляндия) - КР (Рейкьявик, Исландия).
Голы забили Аарон Шоэнфельд, Барак Ицхаки и Ави Рикан.
Ордабасы (Шымкент, Казахстан) - Широки Бжег (Босния и Герцеговина) 0:0 (0:2)
Судува (Литва) - Шахтер (Солигорск, Беларусь) 2:1 (0:0)
Милсами (Молдова) - Фола Эш (Люксембург) 1:1 (1:2)