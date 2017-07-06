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Спорт

СМИ: бонус Месси за продление контракта с "Барселоной" - 50 миллионов евро

время публикации: 10:44 | последнее обновление: 10:44 блог версия для печати фото
СМИ: бонус Месси за продление контракта с "Барселоной" - 50 миллионов евро

"Барселона" выплатит бонус в размере 50 миллионов евро своей главной звезде Лионелю Месси за продление контракта до 2021 года, сообщает Sport.es.

О том, что стороны договорились о продлении контракта, стало известно накануне 5 июля.

Церемония торжественного подписания контракта состоится в ближайшее время.

Лионель Месси выступает в основной команде "Барселоны" с 2004 года. Он пять раз признавался лучшим футболистом мира.

Лионель Месси - восьмикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов.

В 583 матчах за "Барселону" аргентинец забил 507 мячей.

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