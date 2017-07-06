Стаховский проиграл. Надаль и Маррей вышли в третий круг

В матче второго круга Уимблдона украинец Сергей Стаховский проиграл японцу Кеи Нисикори 4:6, 7:6, 1:6, 6:7. В следующем матче японский теннисист встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.
Грузин Николоз Басилашвили уступил американцу Сэму Куэрри 4:6, 6:4, 3:6, 3:6.
Россиянин Карен Хачанов победил бразильца Тиагу Монтейру 3:6, 7:6, 7:6, 7:5.
В следующем матче российский теннисист встретится с легендарным Рафаэлем Надалем. Испанец победил американца Дональда Янга 6:4, 6:2, 7:5.
Британец Энди Маррей разгромил немца Дастина Брауна 6:3, 6:2, 6:2. В следующем матче первая ракетка мира сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.