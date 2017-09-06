Сирийцы вышли в стыковые игры, сыграв вничью с иранцами, и довели комментатора до слез

Завершился азиатский отборочный турнир чемпионата мира 2018 года. Путевки в Россию завоевали сборные Ирана, Японии, Южной Кореи и Саудовской Аравии. В стыковых матчах сыграют команды Сирии и Австралии.

Австралия - Таиланд 2:1

Ирак - ОАЭ 1:0

Катар - Китай 1:2

Иран - Сирия 2:2

На 13-й минуте Тамиль Хай Мохаммед (Эрбиль) открыл счет 0:1.

Затем два мяча забил форвард "Рубина" Сардар Азмун.

Гол, выведший сирийцев в стыковые матчи, на третьей минуте компенсированного времени Омар аль-Сомах (Аль-Ахли).

Комментатор сирийского телевидения громко и долго кричал, а затем даже расплакался в прямом эфире.

Узбекистан - Южная Корея 0:0

Саудовская Аравия - Япония 1:0