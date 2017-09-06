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Спорт

Кубок мира по шахматам: второй круг израильтяне начали с ничьих

время публикации: 20:08 | последнее обновление: 20:08 блог версия для печати фото
Кубок мира по шахматам: второй круг израильтяне начали с ничьих

Максим Родштейн (2695) на тай-брейке обыграл армянского гроссмейстера Роберта Ованисяна (2594) 2.5:1.5.

В первой партии второго этапа израильтянин сыграл вничью с британцем Майклом Адамсом (2738).

Борис Гельфанд (2737) в первом круге победил белоруса Кирилла Ступака (2579) 1.5:0.5.

В первой партии второго круга он сыграл вничью с Ван Хао (Китай, 2701).

Чемпион мира Магнус Карлсен в первом круге одержал две победы над нигерийцем Олувафеми Балогуном (2255). В первой партии второго круга норвежец обыграл россиянина Алексея Дреева (2648).

Обращает внимание, что после первого круга выбыли такие известные шахматисты, как Павел Эльянов (Украина, 2734), экс-чемпион мира Руслан Пономарев (Украина, 2694), Ливиу Дитер Нисипяну (Германия, 2674),

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