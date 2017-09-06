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Спорт

Аргентинцы с Месси не смогли обыграть аутсайдера: результаты отборочных матчей

время публикации: 08:07 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати фото
Аргентинцы с Месси не смогли обыграть аутсайдера: результаты отборочных матчей

Аргентинцы не сумели переиграть сборную Венесуэлы 1:1. Боливийцы одолели сборную Чили 1:0. Колумбийцы сыграли вничью с бразильцами 1:1.

Положение команд (в финальную часть чемпионата мира выходят первые 4 команды, пятая играет в стыковых матчах): Бразилия 37 очков, Уругвай 27, Колумбия 26, Перу, Аргентина по 24, Чили 23, Парагвай 21, Эквадор 20, Боливия 13, Венесуэла 8.

Аргентина - Венесуэла 1:1

Лионель Месси отыграл весь матч.

Не сумев победить аутсайдера, аргентинцы оказались в зоне стыковых игр.

Парагвай - Уругвай 1:2

Боливия - Чили 1:0

Колумбия - Бразилия 1:1

Эквадор - Перу 1:2

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