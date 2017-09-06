Аргентинцы с Месси не смогли обыграть аутсайдера: результаты отборочных матчей

Аргентинцы не сумели переиграть сборную Венесуэлы 1:1. Боливийцы одолели сборную Чили 1:0. Колумбийцы сыграли вничью с бразильцами 1:1.
Положение команд (в финальную часть чемпионата мира выходят первые 4 команды, пятая играет в стыковых матчах): Бразилия 37 очков, Уругвай 27, Колумбия 26, Перу, Аргентина по 24, Чили 23, Парагвай 21, Эквадор 20, Боливия 13, Венесуэла 8.
Аргентина - Венесуэла 1:1
Лионель Месси отыграл весь матч.
Не сумев победить аутсайдера, аргентинцы оказались в зоне стыковых игр.
Парагвай - Уругвай 1:2
Боливия - Чили 1:0
Колумбия - Бразилия 1:1
Эквадор - Перу 1:2