Главу Международного олимпийского комитета заподозрили в коррупции

Немецкий исследовательский центр Correctiv обвинил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха в причастности к коррупционным схемам, сообщает ТАСС.

В отчете говорится, что в 2005-09 годах вице-президент МОК Томас Бах оказывал консультационные услуги компании Ferrostaal.

За 20 рабочих дней в году он получал 125 тысяч евро. Зарубежные командировки оплачивались отдельно.

Позднее эта компания была обвинена в коррупции и оштрафована судом Мюнхена на 140 миллионов евро.

До 2008 года Томас Бах консультировал и компанию Siemens, получавшую с его помощью выгодные контракты, утверждается в отчете центра.