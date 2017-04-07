Легкая атлетика: два российских тренера отстранены пожизненно

Спортивный арбитраж в Лозанне пожизненно дисквалифицировал российских тренеров по легкой атлетике Алексея Мельникова и Владимира Казарина, сообщает ТАСС.
Они отстранены от спортивной деятельности за нарушение антидопинговых правил.
Мельников был отстранен Международной федерацией легкой атлетики от любой спортивной деятельности в 2016 году после скандала с Лилией Шобуховой.
Казарин был обвинен в нарушении антидопинговых правил комиссией Международной федерации легкой атлетики под руководством Ричарда Паунда.