Легкая атлетика: два российских тренера отстранены пожизненно

Спортивный арбитраж в Лозанне пожизненно дисквалифицировал российских тренеров по легкой атлетике Алексея Мельникова и Владимира Казарина, сообщает ТАСС.

Они отстранены от спортивной деятельности за нарушение антидопинговых правил.

Мельников был отстранен Международной федерацией легкой атлетики от любой спортивной деятельности в 2016 году после скандала с Лилией Шобуховой.

Казарин был обвинен в нарушении антидопинговых правил комиссией Международной федерации легкой атлетики под руководством Ричарда Паунда.