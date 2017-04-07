7 апреля 2017 г.
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Спорт

Российская легкоатлетка дисквалифицирована на два года, но сохранила медаль Лондонской олимпиады

время публикации: 19:27 | последнее обновление: 19:27 блог версия для печати фото
Российская легкоатлетка дисквалифицирована на два года, но сохранила медаль Лондонской олимпиады

Спортивный арбитраж в Лозанне принял решение не лишать российскую легкоатлетку Екатерину Поистогову бронзовой медали Лондонской олимпиады, сообщает ТАСС.

Она была отстранена от соревнований на два года за нарушение антидопиенговых правил в ноябре 2015 года.

Арбитраж не нашел оснований для лишения бегуньи медали.

Более того, Екатерина Поистогова станет не бронзовой, а серебряной медалисткой олимпиады в беге на 800 метров. Россиянка Мария Савинова, выигравшая финальный забег, была ранее дисквалифицирована.

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