Российская легкоатлетка дисквалифицирована на два года, но сохранила медаль Лондонской олимпиады

Спортивный арбитраж в Лозанне принял решение не лишать российскую легкоатлетку Екатерину Поистогову бронзовой медали Лондонской олимпиады, сообщает ТАСС.

Она была отстранена от соревнований на два года за нарушение антидопиенговых правил в ноябре 2015 года.

Арбитраж не нашел оснований для лишения бегуньи медали.

Более того, Екатерина Поистогова станет не бронзовой, а серебряной медалисткой олимпиады в беге на 800 метров. Россиянка Мария Савинова, выигравшая финальный забег, была ранее дисквалифицирована.