"Барселона" проиграла туркам, "Маккаби" - грекам

Состоялись матчи 30-го тура группового турнира Евролиги. "Фенербахче" победил "Барселону" 68:65. "Жальгирис" обыграл "Басконию" 84:79.
Определились две пары плэй-офф. "Панатинаикос" сыграет с "Фенербахче", "Олимпиакос" - с "Анадолу Эфес". Соперники ЦСКА и "Реала" определятся сегодня.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Барселона (Испания) 68:65
Броз Баскет (Бамберг, Германия) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 79:84
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Панатинаикос (Афины, Греция) 61:81
Баскония (Витория, Испания) - Жальгирис (Каунас, Литва) 78:84