7 апреля 2017 г.
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Спорт

"Барселона" проиграла туркам, "Маккаби" - грекам

время публикации: 06:01 | последнее обновление: 06:01 блог версия для печати фото
"Барселона" проиграла туркам, "Маккаби" - грекам

Состоялись матчи 30-го тура группового турнира Евролиги. "Фенербахче" победил "Барселону" 68:65. "Жальгирис" обыграл "Басконию" 84:79.

Определились две пары плэй-офф. "Панатинаикос" сыграет с "Фенербахче", "Олимпиакос" - с "Анадолу Эфес". Соперники ЦСКА и "Реала" определятся сегодня.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Барселона (Испания) 68:65

Броз Баскет (Бамберг, Германия) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 79:84

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Панатинаикос (Афины, Греция) 61:81

Баскония (Витория, Испания) - Жальгирис (Каунас, Литва) 78:84

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