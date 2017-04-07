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Спорт

Чемпионат мира по хоккею: израильтяне проиграли новозеландцам

время публикации: 14:24 | последнее обновление: 14:24 блог версия для печати фото
Чемпионат мира по хоккею: израильтяне проиграли новозеландцам

В Новой Зеландии проходит чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2В. В матче третьего тура израильтяне проиграли хозяевам площадки 2:5.

Счет по броскам 39:38 в пользу нашей команды. Ричард Перри (Вест Окленд Адмиралс) совершил 37 сэйвов, Максим Гохберг (Бат Ям) - 33.

Израильтяне провалили начало встречи. Уже на 4-й минуте хозяева вели в счете 2:0. Отличились Каллум Бернс (Саутерн Стампеде) и Джейкоб Рэтклифф (Вест Окленд Адмиралс).

На 17-й (3:0) и 28-й (4:1) минутах Рэтклифф забросил еще две шайбы.

За 36 секунд до первого перерыва отличился Илья Спектор (Кфар-Саба) 3:1.

На 37-й минуте гол забил Пэрис Хэйд (Данедин Тендер) 5:1.

На 45-й минуте Илья Спектор оформил "дубль" 5:2.

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