Чемпионат мира по хоккею: израильтяне проиграли новозеландцам

В Новой Зеландии проходит чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2В. В матче третьего тура израильтяне проиграли хозяевам площадки 2:5.

Счет по броскам 39:38 в пользу нашей команды. Ричард Перри (Вест Окленд Адмиралс) совершил 37 сэйвов, Максим Гохберг (Бат Ям) - 33.

Израильтяне провалили начало встречи. Уже на 4-й минуте хозяева вели в счете 2:0. Отличились Каллум Бернс (Саутерн Стампеде) и Джейкоб Рэтклифф (Вест Окленд Адмиралс).

На 17-й (3:0) и 28-й (4:1) минутах Рэтклифф забросил еще две шайбы.

За 36 секунд до первого перерыва отличился Илья Спектор (Кфар-Саба) 3:1.

На 37-й минуте гол забил Пэрис Хэйд (Данедин Тендер) 5:1.

На 45-й минуте Илья Спектор оформил "дубль" 5:2.