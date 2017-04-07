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Турецкий суд приговорил бывшего игрока "Байера" к полутора годам заключения за поддержку терроризма

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:09 блог версия для печати фото
Турецкий суд приговорил бывшего игрока "Байера" к полутора годам заключения за поддержку терроризма

Суд города Диярбакир признал немецкого футболиста Дениза Наки виновным в "поддержке терроризма" и приговорил к полутора годам тюремного заключения условно (испытательный срок пять лет), сообщает Bild.

В ноябре прошлого года суд признал игрока невиновным. Но прокуратура добилась нового рассмотрения дела.

Правоохранительные органы заинтересовал пост, в котором он посвятил победу в кубковом матче "людям, находящимся в зоне военных действий".

Затем футболиста дисквалифицировали на две игры и оштрафовали на 19500 турецких лир (около 6000 евро).

По дванным обвинения, Наки опубликовал не менее 7 сообщений, связанных с деятельностью запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.

Дениз Наки выступал за "Байер", "Санкт-Паули", "Падерборн" и "Генчлербирлиги". Он победитель юношеского чемпионата Европы (игроки до 19 лет) 2008 года в составе сборной Германии.

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