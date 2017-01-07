Итальянская фехтовальщица и модель извинилась перед Игуаином за сексуальную провокацию

Итальянская модель Антонелла Фиорделизи принесла извинения нападающему "Ювентуса" Гонсало Игуаину, заявив, что ее предыдущий пост об интересе футболиста к ее ягодицам был просто шуткой, сообщает news.com.au.

"Я извиняюсь перед ним, я не хотела спровоцировать слухи. Это была всего лишь шутка", - написала она.

Красотка добавила, что несколько раз переписывалась с футболистом на Instsgram, но их общение было милым и вежливым.

Антонелла ранее опубликовала запись: "Игуаин в "твиттере" попросил меня опубликовать фото моих ягодиц... Он больной".

Антонелла Фиорделизи - модель и бывшая фехтовальщица. Она участвовала в юниорском Кубке мира.