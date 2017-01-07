"Депортиво" сыграл вничью в Барселоне

В стартовом матче 17-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на своем поле сыграл вничью с "Депортиво" (Ла-Корунья) 1:1.

"Эспаньол": Роберто, Рейес, Кариколь, Хурадо, Фуэго, Виктор Санчес (Дуарте, 84), Сальва Севилья (Мелендо, 75), Давид Лопес, Пьятти, Перес (Кайседо, 75), Морено

"Депортиво": Тытонь, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Альбентоса, Бруну Гама (Луизинью, 85), Борхес, Эмре Чолак, Гильерме, Хоселу, Андоне (Валье, 90)

В первом тайме было много борьбы, фолов, столкновений, но не было опасных моментов.

Первый опасный момент создали хозяева на 48-й минуте. Хурадо вышел один на один. Тытонь мяч парировал. В ответной атаке могли забить гости. Борхес пробил метров с 25. Мяч попал в перекладину.

На 59-й минуте гости подали угловой. Борхес пробил головой 0:1.

Через 4 минуты ошиблись защитники "Депортиво". Морено метров с 8 послал мяч в сетку 1:1.

На 90-й минуте Хуанфран сбил Пьятти и получил вторую желтую карточку. Штрафной, назначенный за это нарушение правил, едва не стал голевым. Мяч после удара хурадо попал в перекладину.