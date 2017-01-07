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"Ирони" и "Ашдод" в дополнительное время одолели соперников из низших лиг

время публикации: 09:54 | последнее обновление: 09:54 блог версия для печати фото
"Ирони" и "Ашдод" в дополнительное время одолели соперников из низших лиг

Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Израиля по футболу. "Ирони" (Кирьят-Шмона) только в дополнительное время одолел середняка Лиги Алеф "Апоэль" (Од а-Шарон) 1:0.

Апоэль (Од а-Шарон) - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:1 (дополнительное время)

Победный гол забил Маурисио на 92-й минуте.

Маккаби (Кирьят-Ата) - Апоэль (Рамат-Ган) 0:3

Апоэль (Иксал) - Ашдод 1:3 (дополнительное время)

Бейтар (Тель-Авив/ Рамле) - Апоэль (Нацрат-Илит) 2:1

Апоэль (Иерусалим) - Апоэль (Афула) 3:2

Маккаби (Нетания) - Апоэль (Ришон ле-Цион) 1:2 (дополнительное время)

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