"Ирони" и "Ашдод" в дополнительное время одолели соперников из низших лиг

Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Израиля по футболу. "Ирони" (Кирьят-Шмона) только в дополнительное время одолел середняка Лиги Алеф "Апоэль" (Од а-Шарон) 1:0.
Апоэль (Од а-Шарон) - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:1 (дополнительное время)
Победный гол забил Маурисио на 92-й минуте.
Маккаби (Кирьят-Ата) - Апоэль (Рамат-Ган) 0:3
Апоэль (Иксал) - Ашдод 1:3 (дополнительное время)
Бейтар (Тель-Авив/ Рамле) - Апоэль (Нацрат-Илит) 2:1
Апоэль (Иерусалим) - Апоэль (Афула) 3:2
Маккаби (Нетания) - Апоэль (Ришон ле-Цион) 1:2 (дополнительное время)