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Спорт

Одна из самых красивых биатлонисток мира призвала дисквалифицировать сборную России

время публикации: 11:01 | последнее обновление: 11:05 блог версия для печати фото
Одна из самых красивых биатлонисток мира призвала дисквалифицировать сборную России

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила, что сборную России необходимо отстранить от международных соревнований, сообщает "Чемпионат".

"Когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться. Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге. У меня немного информации об этом, но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно", - приводит сайт слова спортсменки.

Международный союз биатлонистов проводит расследование в отношении 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Ричарда Макларена.

Двое россиян, участников Сочинской олимпиады, отстранены от участия в соревнованиях.

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