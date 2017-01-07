Одна из самых красивых биатлонисток мира призвала дисквалифицировать сборную России

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила, что сборную России необходимо отстранить от международных соревнований, сообщает "Чемпионат".

"Когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться. Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге. У меня немного информации об этом, но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно", - приводит сайт слова спортсменки.

Международный союз биатлонистов проводит расследование в отношении 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Ричарда Макларена.

Двое россиян, участников Сочинской олимпиады, отстранены от участия в соревнованиях.