Кубок Лиги: команда Хосепа Гвардиолы разгромила "Вест Хэм"

В матче третьего раунда Кубка английской лиги "Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" 5:0. Несмотря на "боксинг дэйз", обе команды вышли почти в основных составах (с небольшой ротацией - "молотобойцы" играли без Димитри Пайе).

"Вест Хэм": Адриан, Нордтвейт, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Обьянг, Фегули, Фернандес, Лансини (Ноубл, 58), Антонио (Флетчер, 72), Кэрролл (Пайет, 58)

"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Стоунс, Отаменди, Клиши, Туре (Делф, 78), Сабалета, Де Брёйне (Гарсия, 68), Сильва (Нолито, 58), Стерлинг, Агуэро

На 33-й минуте Туре реализовал пенальти 0:1. На 40-й минуте Санья прострелил. Нордтвейт в борьбе со Стерлингом отправил мяч в свои ворота 0:2. Через 2 минуты де Брейне делает пас на угол штрафной. Стерлинг перевел мяч в центр. Давиду Сильве никто не мешал и он пробил точно 0:3.

На 51-й минуте туре пробил метров с 20. Мяч задел ногу Агуэро и оказался в сетке 0:4. На 83-й минуте после углового отличился Стоунз 0:5.