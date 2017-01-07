Криштиану Роналду продемонстрировал "Золотой мяч" и забил гол. "Реал" разгромил команду Ацили и Кравца

В матче 17-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" разгромил "Гранаду" 5:0. Израильский нападающий Омер Ацили остался у гостей в запасе.

Перед матчем Криштиану Роналду продемонстрировал болельщикам "Золотой мяч".

"Реал": Навас, Марселу (Фабиу Коэнтрау, 68), Варан, Начо, Карвахаль, Модрич, Кроос (Родригес, 46), Иско (Асенсио, 51), Каземиру, Криштиану Роналду, Бензема

"Гранада": Очоа, Ломбан, Табану (Понсе, 77), Тито, Габриэл Силва, Везу, Сампер, Перейра, Уче (Хави Маркес, 60), Бога (Буэно, 65), Кравец

На 12-й минуте Бензема сделал передачу. Иско отправил мяч в цель 1:0. На 18-й минуте Модрич пробил метров с 20. Очоа мяч парировал. Бензема добил мяч в сетку 2:0. На 25-й минуте Марселу обыграл Тито и навесил. Криштиану Роналду нанес удар головой 3:0.

На 30-й минуте Модрич прострелил. Иско оформил "дубль" 4:0. На 59-й минуте Хамес Родригес навесил со штрафного. Каземиру буквально внес мяч в сетку 5:0.