Шон Доусон не попал в "Хьюстон Рокитс". Он может вернуться в Израиль

Легкий форвард/ атакующий защитник сборной Израиля Шон Доусон покинул тренировочный лагерь "Хьюстон Рокитс" и, по-видимому, не сумеет продолжить карьеру в НБА, сообщает телеканал Sport5.

Он может вернуться в Израиль или продолжить карьеру в Европе.

Шон Доусон не был выбран на драфте 2015 года.

Он с 2012 года выступает за "Маккаби" (Ришон ле-Цион). Чемпион Израиля 2016 года. Шон Доусон был признан самым прогрессирующим игроком чемпионата Израиля в 2014 году, и "Открытием сезона" в 2015 году.

В 2016 году во время Летней лиги НБА он выступал за "Вашингтон Виззардс". В августе 2016 года он подписал контракт с "Нью-Орлеан Пеликанз", но был отчислен еще до начала сезона и вернулся в Израиль.