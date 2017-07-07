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Спорт

Шон Доусон не попал в "Хьюстон Рокитс". Он может вернуться в Израиль

время публикации: 11:28 | последнее обновление: 11:28 блог версия для печати фото
Шон Доусон не попал в "Хьюстон Рокитс". Он может вернуться в Израиль

Легкий форвард/ атакующий защитник сборной Израиля Шон Доусон покинул тренировочный лагерь "Хьюстон Рокитс" и, по-видимому, не сумеет продолжить карьеру в НБА, сообщает телеканал Sport5.

Он может вернуться в Израиль или продолжить карьеру в Европе.

Шон Доусон не был выбран на драфте 2015 года.

Он с 2012 года выступает за "Маккаби" (Ришон ле-Цион). Чемпион Израиля 2016 года. Шон Доусон был признан самым прогрессирующим игроком чемпионата Израиля в 2014 году, и "Открытием сезона" в 2015 году.

В 2016 году во время Летней лиги НБА он выступал за "Вашингтон Виззардс". В августе 2016 года он подписал контракт с "Нью-Орлеан Пеликанз", но был отчислен еще до начала сезона и вернулся в Израиль.

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