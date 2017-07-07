Кубок Европы: "Апоэль" начнет матчем против литовцев

Опубликован календарь регулярного сезона Еврокубка УЛЕБ, в котором принимает участие чемпион Израиля, столичный "Апоэль".
"Красные" начнут турнир 11 октября матчем против "Литкабелис" (Паневежис).
Первый домашний матч "Апоэль" проведет 17 октября против "Будучности".
Соперники "Апоэля" по группе В: "Будучность" (Подгорица, Черногория), "Гриссин Бон" (Реджо Эмилия, Италия), "Галатасарай" (Стамбул, Турция), "Бавария" (Мюнхен, Германия), "Литкабелис" (Паневежис, Литва).
Групповой турнир завершится 27 декабря.