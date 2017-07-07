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Спорт

Кубок Европы: "Апоэль" начнет матчем против литовцев

время публикации: 10:50 | последнее обновление: 10:50 блог версия для печати фото
Кубок Европы: "Апоэль" начнет матчем против литовцев

Опубликован календарь регулярного сезона Еврокубка УЛЕБ, в котором принимает участие чемпион Израиля, столичный "Апоэль".

"Красные" начнут турнир 11 октября матчем против "Литкабелис" (Паневежис).

Первый домашний матч "Апоэль" проведет 17 октября против "Будучности".

Соперники "Апоэля" по группе В: "Будучность" (Подгорица, Черногория), "Гриссин Бон" (Реджо Эмилия, Италия), "Галатасарай" (Стамбул, Турция), "Бавария" (Мюнхен, Германия), "Литкабелис" (Паневежис, Литва).

Групповой турнир завершится 27 декабря.

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