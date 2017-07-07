7 июля 2017 г.
последняя новость: 13:43
Сколько можно пить
Галкин добрался до Малахова
"Не хочу быть авторитетом"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:29 Умер старейший ветеран столичного "Локомотива"
12:41 Четырех футболистов отчислили из бразильского клуба за мастурбацию в раздевалке
12:13 Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для спортивного журнала
11:45 Тренер сборной Косово Бред Гринберг вернулся в Израиль
11:28 Шон Доусон не попал в "Хьюстон Рокитс". Он может вернуться в Израиль
11:07 Тель-авивский "Маккаби" заинтересован в Танасисе Адетонкумбо
10:50 Кубок Европы: "Апоэль" начнет матчем против литовцев
10:30 Матч, посвященный независимости Малави: в давке на стадионе погибли 8 человек
09:55 Уимблдон: олимпийская чемпионка получила тяжелую травму
09:33 Агнешка Радванська и Каролин Возняцки вышли в третий круг Уимблдона
Спорт

Четырех футболистов отчислили из бразильского клуба за мастурбацию в раздевалке

время публикации: 12:41 | последнее обновление: 12:44 блог версия для печати фото
Четырех футболистов отчислили из бразильского клуба за мастурбацию в раздевалке

Бразильский клуб "Гаушу" (Пассо Фундо, щтат Риу-Гранди-ду-Сул) отчислил четырех футболистов за "омерзительный сексуальный фильм", сообщает испанское издание AS.

Имена отчисленных не называются.

Руководство клуба расторгло контракты с тремя футболистами, мастурбировавшими в раздевалке клуба. Четвертый снимал и выложил фильм в интернет.

Жильмар Россо, президент клуба, заявил, что в свободное время футболисты вольны делать все что хотят, клуб не интересует гомосексуалисты они или нет, но снимать фильмы в раздевалке команды они права не имеют.

"Гаушо" играет в Campeonato Gaúcho Série B, третьем дивизионе штата. В своей истории клуб трижды становился победителем второй лиги Бразилии.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 июля 2017 г.
Лига Европы: "Бейтар" против болгар, "Маккаби" - исландцев, "Бней Йегуда" - словаков
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 июля 2017 г.
"Бейтар" разгромил "Вашаш" и вышел во второй отборочный круг Лиги Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 июля 2017 г.
Лига Европы: "Маккаби" вышел в следующий круг. Клуб Илана Шора вылетел
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 июля 2017 г.
СМИ: Криштиану Роналду встречался с Насером Аль-Хелаифи, президентом ПСЖ
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 июля 2017 г.
Тель-авивский "Маккаби" может усилиться нападающим "Шахтера" и сборной Украины
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 июля 2017 г.
Рейтинг ФИФА: украинцы на 25-м месте, россияне - 62-м, израильтяне - 70-м
// NEWSru.co.il // Спорт // 6 июля 2017 г.
СМИ: бонус Месси за продление контракта с "Барселоной" - 50 миллионов евро







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 7 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017