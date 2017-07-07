Четырех футболистов отчислили из бразильского клуба за мастурбацию в раздевалке

Бразильский клуб "Гаушу" (Пассо Фундо, щтат Риу-Гранди-ду-Сул) отчислил четырех футболистов за "омерзительный сексуальный фильм", сообщает испанское издание AS.

Имена отчисленных не называются.

Руководство клуба расторгло контракты с тремя футболистами, мастурбировавшими в раздевалке клуба. Четвертый снимал и выложил фильм в интернет.

Жильмар Россо, президент клуба, заявил, что в свободное время футболисты вольны делать все что хотят, клуб не интересует гомосексуалисты они или нет, но снимать фильмы в раздевалке команды они права не имеют.

"Гаушо" играет в Campeonato Gaúcho Série B, третьем дивизионе штата. В своей истории клуб трижды становился победителем второй лиги Бразилии.