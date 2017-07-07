Тренер сборной Косово Бред Гринберг вернулся в Израиль

Американский специалист Бред Гринберг стал главным тренером "Маккаби" (Ашдод/ Беэр-Тувия). Он подписал с клубом двухлетний контракт, сообщает Sport5.

Он работал раньше в Израиле. В 2012-13 годах Бред Гринберг тренировал хайфский "Маккаби", с которым стал чемпионом Израиля и был признан лучшим тренером Израиля 2013 года.

В 2013-14 годах он возглавлял столичный "Апоэль".

В 1980-х годах Бред Гринберг был помощником тренера "Лос-Анджелес Клипперс", "Нью-Йорк Никс". Затем он был скаутом различных команд НБА, работал на административных должностях в клубах "Портленд Трэйл Блэйзерс" и "Филадельфия Сиксерз".

В 2003 году Бред Гринберг возобновил тренерскую карьеру. Он тренировал команду университета Вирджиния Тех, затем был ассистентом тренера сборной Венесуэлы. Затем Гринберг был главным тренером турецкого клуба "Эскишехир" и российского "Автодора" (Саратов).

В 2017 году он возглавил сборную Косово.