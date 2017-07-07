Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для спортивного журнала

Хоккеистки сборной США приняли участие в эротической фотосессии для журнала ESPN Body.
Обнаженными снялись 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, а также 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.
Кейси Беллами - двукратный серебряный призер олимпиад, семикратная чемпионка мира.
Алекс Ригсби - четырехкратная чемпионка мира.
Брайанна Декер - серебряный призер олимпиады в Сочи, пятикратная чемпионка мира.
Меган Дагган - двукратный серебряный призер олимпиад, семикратная чемпионка мира.
Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо - близнецы, двукратные серебряные призеры олимпиад, шестикратные чемпионки мира.
Фотографии в своем Instagram выложили Кейси Беллами , Алекс Ригсби и Джослин Ламуре-Дэвидсон.