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Спорт

Хоккеистки сборной США снялись обнаженными для спортивного журнала

время публикации: 12:13 | последнее обновление: 12:13 блог версия для печати фото
Кейси Беллами

Хоккеистки сборной США приняли участие в эротической фотосессии для журнала ESPN Body.

Обнаженными снялись 30-летняя Кейси Беллами, 25-летняя Алекс Ригсби, 26-летняя Брайанна Декер, 29-летняя Меган Дагган, а также 28-летние Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.

Кейси Беллами - двукратный серебряный призер олимпиад, семикратная чемпионка мира.

Алекс Ригсби - четырехкратная чемпионка мира.

Брайанна Декер - серебряный призер олимпиады в Сочи, пятикратная чемпионка мира.

Меган Дагган - двукратный серебряный призер олимпиад, семикратная чемпионка мира.

Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо - близнецы, двукратные серебряные призеры олимпиад, шестикратные чемпионки мира.

Фотографии в своем Instagram выложили Кейси Беллами , Алекс Ригсби и Джослин Ламуре-Дэвидсон.

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