Умер старейший ветеран столичного "Локомотива"

На 92-м году жизни скончался старейший ветеран столичного "Локомотива" Владимир Ивашков, сообщает официальный сайт клуба.

В 1944-48 годах он играл в обороне московских "Крыльев Советов", в 1949-54 - в "Локомотиве", а завершил карьеру в "Шахтере" (Кадиевка).

Затем Владимир Ивашков тренировал саратовский "Локомотив", сборную РСФСР, "Спартак" (Орджоникидзе).

В 1966 году юношеская сборная СССР под его руководством стала чемпионом Европы.

Владимир Ивашков был судьей всесоюзной категории. Как главный арбитр он провел 19 матчей чемпионата СССР.