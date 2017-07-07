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Спорт

Умер старейший ветеран столичного "Локомотива"

время публикации: 13:29 | последнее обновление: 13:29 блог версия для печати фото
Умер старейший ветеран столичного "Локомотива"

На 92-м году жизни скончался старейший ветеран столичного "Локомотива" Владимир Ивашков, сообщает официальный сайт клуба.

В 1944-48 годах он играл в обороне московских "Крыльев Советов", в 1949-54 - в "Локомотиве", а завершил карьеру в "Шахтере" (Кадиевка).

Затем Владимир Ивашков тренировал саратовский "Локомотив", сборную РСФСР, "Спартак" (Орджоникидзе).

В 1966 году юношеская сборная СССР под его руководством стала чемпионом Европы.

Владимир Ивашков был судьей всесоюзной категории. Как главный арбитр он провел 19 матчей чемпионата СССР.

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