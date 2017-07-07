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Спорт

Лига Европы: "Бейтар" против болгар, "Маккаби" - исландцев, "Бней Йегуда" - словаков

время публикации: 08:55 | последнее обновление: 08:55 блог версия для печати фото
Лига Европы: "Бейтар" против болгар, "Маккаби" - исландцев, "Бней Йегуда" - словаков

Во втором отборочном раунде Лиги Европы выступят три израильских клуба: тель-авивский "Маккаби", столичный "Бейтар" и "Бней Йегуда".

Ботев (Пловдив, Болгария) - Партизани (Тирана, Албания) 1:0 (первый матч 3:1)

Соперником "Бейтара" будет болгарский клуб "Ботев".

Победный гол в ответном матче на 22-й минуте забил Фелипе Брисола.

Сейняйоки (Финляндия) - КР (Рейкьявик, Исландия) 0:2 (0:0)

Исландцы победили в гостях и сыграют с "Маккаби".

Мячи в ворота бывшего голкипера "Шеффилд Юнайтед" Микеля Аксалу забили Палми Палмасон и Тобиас Томсен.

Торпедо (Кутаиси, Грузия) - Тренчин (Словакия) 0:3 (1:5)

"Тренчин", дважды разгромивший "Торпедо", встретится с "Бней Йегудой".

Два мяча забил 18-летний нигерийский нападающий Хиллари Гонг. Один раз отличился 20-летний грузинский форвард Георгий Беридзе.

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